«Набрали пять пакетов»: Бородина в мини-шортах вместе с дочками устроила шопинг в Турции

Ксения Бородина уже больше 15 лет работает на телевидении. Она не скрывает, что шоу «Дом-2» не только помогло ей прославиться, но и разбогатеть.

Теперь Ксения полностью обеспечивает себя и дочек: Марусю и Теону. Ей нравится покупать люксовые наряды. Она приобрела несколько квартир. А в этом году звезда уже шесть раз была в отпуске.