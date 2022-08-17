«Набрали пять пакетов»: Бородина в мини-шортах вместе с дочками устроила шопинг в Турции

Ксения Бородина уже больше 15 лет работает на телевидении. Она не скрывает, что шоу «Дом-2» не только помогло ей прославиться, но и разбогатеть.
Теперь Ксения полностью обеспечивает себя и дочек: Марусю и Теону. Ей нравится покупать люксовые наряды. Она приобрела несколько квартир. А в этом году звезда уже шесть раз была в отпуске.
Не так давно Бородина начала готовить дочек к школе. Теона в этом году пойдет в подготовительный класс. Телеведущая купила им новые наряды. А теперь они отдыхают в Турции. Ксения то и дело делится кадрами, на которых хвастается своими образами. Однако даже на курорте она не устояла и отправилась на шопинг.
Для начала Ксения отправилась в магазин Zara. Она сразу стала разглядывать наряды на вешалках. Ей захотелось пополнить гардероб дочек. Маруся и Теона закупили много разных луков.
По пути в другой бутик телеведущая попросила, чтобы наследницы показали, что купили. Среди вещей были куртки, толстовки и футболки. По словам Бородиной, многие наряды были в два раза дешевле, чем в России.
Потом они оказались в H&M. Ксения призналась, что там любит брать майки и домашние наряды. Однако на этот раз брюнетка была расстроена. Несмотря на низкие цены, ей не понравится скудный ассортимент. Ей почти ничего не приглянулось. К слову, Бородина прогуливалась в шортах с принтом и футболке. Ее лук дополнили сандалии.
«Вы видели, в цене разница реально существенная! детская куртка 1700 рублей, а на нашем сайте 3900. Это из-за курса лиры сейчас, такая разница.
Но ничего не хочется. Просто набрали пять пакетов не пойми чего. Всегда так! Цены офигенные, а брать нечего. А в Дубай приедешь, там будет дороже, но выбор больше», – посетовала звезда.