Наблюдать только с расстояния! Из-за неадекватных фанатов к могиле Шатунова теперь не подойти

Поклонники Юрия Шатунова продолжают посещать могилу кумира на Троекуровском кладбище в Москве. Однако не все ведут себя адекватно. Некоторые фанаты в истерике бросаются на могилу, поют песни, пляшут и делают селфи с памятником — в общем, как высказалась певица Наталья Гулькина, «ведут себя безнравственно».

Из-за неадекватного поведения администрации кладбища пришлось пойти на вынужденные меры. Отныне всем посетителям ограничили проход к могиле. Доступ к последнему пристанищу певца при этом свободен, однако подойти к нему максимально близко стало невозможно.

Поэтому все, что осталось поклонникам, это наблюдать за могилой артиста с расстояния.

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Источник: СтарХит.