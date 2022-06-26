«На здоровье не жаловался»: Кузнецов – о Шатунове в последние месяцы жизни

23 июня умер Юрий Шатунов, музыканту было всего 48 лет. В этот час с артистом прощаются его многочисленные поклонники на Троекуровском кладбище.

Корреспондент Teleprogramma.pro поговорил с другом знаменитости, композитором Сергеем Кузнецовым о последних днях певца.

По его словам, они с Юрием Шатуновым они вместе работали в феврале, делали наброски песен. Он был полон энергии и планов на жизнь и творчество. Подумать о том, что через три месяца его не станет, было невозможно.

«Перед последним концертом он жаловался на бронхит. Но на здоровье вообще почти не жаловался», - сказал Кузнецов изданию.

На месте событий работает корреспондент Teleprogramma.pro. Следите за нашими обновлениями.