На зависть бывшему: Муцениеце в остромодных джинсах оголила свой рельефный пресс на публике

Агата Муцениеце является известной актрисой. Она уже больше 10 лет снимается в кино, хотя в юности работала моделью. Известность ей принес сериал «Закрытая школа».

Также она не раз становилась ведущей шоу «Голос. Дети». После развода с Павлом Прилучным артистка стала чаще сниматься и даже снялась в «Ледниковом периоде».