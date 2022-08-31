На зависть бывшему: Муцениеце в остромодных джинсах оголила свой рельефный пресс на публике

Агата Муцениеце является известной актрисой. Она уже больше 10 лет снимается в кино, хотя в юности работала моделью. Известность ей принес сериал «Закрытая школа».
Также она не раз становилась ведущей шоу «Голос. Дети». После развода с Павлом Прилучным артистка стала чаще сниматься и даже снялась в «Ледниковом периоде».
В этом году Агата ездила на родину в Латвию. Она также проводила время с детьми: Тимофеем и Мией. А на днях актриса щегольнула на красной дорожке. Она предпочла покрасоваться в костюме с безрукавкой и брюками в пол. Это был первый выход в свет звезды после того, как Прилучный сыграл свадьбу с новой возлюбленной Зепюр Брутян.
Пока Муцениеце предпочитает не демонстрировать ни капли переживаний. Более того, она похудела и стала носить более женственные наряды после развода. 30 августа она предстала на сцене театре, где сыграла в постановке «Закрой глаза». Агата была в остромодных джинсах и топе. Она оголила на публике рельефный пресс.
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Агата Муцениеце. Фото: соцсети звезды
Публика пришла в настоящий восторг. Многие осыпали комплиментами артистку. К слову, коллега Агаты также оголил свой торс. Некоторые фанаты посчитали, что из них получилась бы красивая пара. Однако актриса о личной жизни пока умалчивает.
«Ну что за красотка», «Бомбические», «Вот как выглядит счастливая женщина», «Паша упустил лучшую», «Вот это фигурка», «А ваш коллега просто огонь! Вы не встречаетесь?» — стали писать пользователи Сети.