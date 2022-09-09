На время или насовсем? Седокова вернулась в Россию

В начале этого года Анна Седокова сообщила, что перебралась с Америку. Экс-солистка «ВИА Гры» и ее супруг Янис Тимма сняли роскошную виллу в Майами. Поговаривали, что звезда больше не вернется в Россию, однако она опровергла слухи.
На днях Анна прилетела в Москву. Первым делом артистка отправилась на съемки, которые длились более пяти часов.
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Сразу после этого Седокова посетила премьеру сериала «Что делать женщине, если у нее два любовника, а выбрать надо одного» с Еленой Лядовой в главной роли.
На какой срок певица останется в столице пока не известно.
Напомним, Седокова перебралась в США после того, как ее муж, латвийский баскетболист и бывший игрок «Химок» Янис Тиммма, подписал контракт на выступление в Лиге развития НБА.