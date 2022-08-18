На вилле с детьми: Топурия запечатлела подросшего сына Адама в модном костюме на отдыхе

Примечательно, что Топурия запечатлела подросшего сына на террасе. Мальчик был в костюме травянистого цвета с шортами. Мальчик любовался красочными видом на горы. Певица планирует познакомить его с сыном Ольги Сербкиной, Лукой. Они уже давно дружат. Но пока компанию малышу составляет сестра.

А еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».