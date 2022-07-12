«На видео она тоже с фильтрами»: Бородину уличила во лжи известная блогер

Ведущая негодовала и предлагала людям пойти в спортзал вместо того, чтобы искать в ней недостатки. Бородина решила доказать, что она отлично выглядит без прикрас, и выставила в личный блог естественное видео. Однако это совсем не убедило блогера Лену Миро.

«Это очень смешно, учитывая, что на видео она тоже с фильтрами, правда, не такими жесткими, как обычно», — написала Лена в своем Telegram-канале.

«Да иди ты сама броди! Проблема не в лице (хотя без фильтров реально не очень), а во внутреннем наполнении. Сидит на отдыхе, перед тетками самоутверждается. У тебя вообще хоть одна подруга есть? Вот реально подруга? Я, честно, сомневаюсь», — также послал несколько ласковых Ксении Бородиной другой блогер Anton S Live в своем Telegram-канале.

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