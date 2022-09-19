«На улицах в основном играли пьяные гопники»: «американский» внук Пугачевой — о жизни в Москве после Нью-Йорка

В одном из интервью Никита Пресняков ответил на вопрос, готов ли он вернуться в Нью-Йорк после жизни в Москве. Квартиру с самом центре столицы ему подарила Примадонна.

«Я так давно там не был, что уже привык в Москве, к тому же мне очень нравится, как она меняется. Мне нравится время, в которое мы живем, я вижу, что здесь все становится немного лучше, да и люди стали более улыбчивыми, особенно если сравнивать с угрюмыми девяностыми.

Сейчас я гуляю по Москве и мне кайфово от окружающих меня людей, они стали более креативными, творческими, интересными. Даже если брать группы уличных музыкантов. Когда я был малой, то на улицах в основном играли пьяные гопники. А сейчас реально встречаются талантливейшие музыканты, культура возросла в разы», — отметил Пресняков.