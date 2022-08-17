На уход Нагиева из шоу «Голос 60+» отреагировала Миро: «Я бы вообще показывала только Гузееву»

Лариса Гузеева теперь станет ведущей шоу Первого канала «Голос 60+» вместо Дмитрия Нагиева. Звезда призналась, что немного переживает по этому поводу.

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Блогер Лена Миро прокомментировала эти изменения на отечественном ТВ. Она считает, что Лариса Гузеева напрасно нервничает.

«Будь моя воля, я бы вообще показывала по телевизору только Гузеевну*. Новости? Пусть читает. «Модный приговор»? Пусть ведет. Аналитическая программа? Пусть выскажет свое веское мнение. «Вечерний Ургант»? Пусть шутит только Гузеевна», — иронично написала Миро в своем ЖЖ.

*Здесь и ниже сохранена стилистика автора.