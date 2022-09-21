«На ТВ работу не получит, концертов-корпоративов у него не будет»: Соседов - о заработках Галкина* на родине

Сергей Соседов предрек шоумену Максиму Галкину* творческий кризис на родине. Музыкальный критик считает, что муж Аллы Пугачевой едва ли будет как прежде мелькать на отечественном ТВ. Отсюда и зарубежные гастроли юмориста. Шоумен умело латает дыры в семейном бюджете.

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Алла Пугачева вместе с двойняшками Гарри и Лизой уже вернулась в подмосковный замок в деревне Грязь. А вот шоумен Максим Галкин пока колесит с концертами по Эстонии, Латвии, Новой Зеландии.

«Пугачева молчала, потому что ей нечего сказать уже давно. А когда уже приперло, то она решила высказаться. Потому что понимает, что муж, признанный иноагентом, не получит здесь никакую работу на телевидении, что у него не будет концертов-корпоративов, что его карьера будет осложнена», - отметил Сергей Соседов в беседе с Teleprogramma.pro.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента