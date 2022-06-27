На транспортировку тела Пьера Нарцисса деньги теперь собирают камерунцы

Прощание с музыкантом Пьером Нарциссом перенесено с 25 на 29 июня. Произошло это из-за того, что организацией процесса занималась Виктория Калачева, его бывшая жена.

А она не является его фактической родственницей, дочка же — несовершеннолетняя. Поэтому посольство Камеруна отказалось выдавать его тело, рассказала троюродная сестра артиста Виктория Пьер-Мари.

В настоящий момент мама Пьера Нарцисса передала полномочия по организации прощания с сыном посольству Камеруна. Также сбором средств (около 800 тысяч рублей) теперь стала заниматься диаспора камерунцев, поскольку певца решено было захоронить на родине.

Отметим, что ранее пыталась набрать нужную сумму его экс-супруга. 38 тысяч рублей она оплатила из своего кармана за бальзамирование тела бывшего мужа.

Источник: КП.

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