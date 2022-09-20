«На таких мужиках и держится Россия»: Буйнов выразил скорбь о погибшем Пускепалисе

Певец Александр Буйнов высказался о трагической гибели актера Сергея Пускепалиса, который погиб 20 сентября в ДТП в Ярославской области.

«Ну почему, зачем Господь забрал его так рано?! — сокрушается Буйнов в Telegram. — Блестящий актер, худрук Ярославского театра драмы и просто добрый, очень добрый человек».

72-летний певец предложил помянуть артиста, ушедшего в 56, и выдал о нем проникновенную фразу.

«Вот на таких мужиках и держится Россия. Спасибо, что был, спасибо, что есть…» — написал Александр Николаевич.

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Напомним, актер собирался отправить на Донбасс микроавтобус с необходимыми для бойцов вещами. На этом же транспорте он и угодил в аварию, когда машина выехала на «встречку».