На стиле: Бородина в платье на запах с модным принтом и панамке Prada покрасовалась в Турции

Ксения Бородина является известной телеведущей. Большую часть жизни она работает на телевидении и ведет проект «Дом-2». Ксения не скрывает, что слава пришла к ней вместе с богатством.
Теперь она зарабатывает большие деньги на рекламе в соцсетях. А после развода с Курбаном Омаровым звезда стала еще больше путешествовать.
В этом году Бородина устраивала себе отпуск около шести раз. Она уже нежилась на солнце в Бодруме в июле. Но теперь телеведущая снова приехала в Турцию с дочками Марусей и Теоной. Она уже начала готовить их к школе. При этом Ксения пополнила и свой гардероб. На курорте она каждый день щеголяет в новых нарядах.
На этот раз знаменитость решила продемонстрировать свой пляжный лук. Она облачилась в платье на запах мандаринового цвета с модным принтом под зебру. Лук дополнила песочная панамка Prada. Наряд такого кроя скрывает изъяны фигуры. Бородина позировала в уборной, демонстрируя свой аутфит.
Поклонники восхитились тем, как выглядит телеведущая. Однако многие отметили, что ее вкус стал схож со вкусом Ольги Бузовой, которая этим летом тоже часто носила наряды с животными принтами.