На стиле: Бородина в платье на запах с модным принтом и панамке Prada покрасовалась в Турции

Ксения Бородина является известной телеведущей. Большую часть жизни она работает на телевидении и ведет проект «Дом-2». Ксения не скрывает, что слава пришла к ней вместе с богатством.

Теперь она зарабатывает большие деньги на рекламе в соцсетях. А после развода с Курбаном Омаровым звезда стала еще больше путешествовать.