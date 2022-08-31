На стиле: Бородина в кожаном платье и остромодной куртке оверсайз щегольнула в последний день лета

А вот 31 августа Бородина решила отправиться в театр. Она похвасталась своим новым луком. Телеведущая облачилась в платье-трапецию из лоскутов кожи. Образ дополнила куртка оверсайз из денима и песочные лоферы. Ксения решила присобрать волосы. Она сделала акцент на стройных и загорелых ногах.

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