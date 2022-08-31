На стиле: Бородина в кожаном платье и остромодной куртке оверсайз щегольнула в последний день лета

Ксения Бородина является известной телеведущей. Она большую часть жизни ведет шоу «Дом-2». Примечательно, что ей удалось добиться славы.
Она также не скрывает, что хорошо зарабатывает. Ксения регулярно путешествует, хвастается люксовыми нарядами и отдыхом на дорогостоящих курортах. Этим летом она дважды свозила дочек в Турцию.
Бородина на днях начала готовить дочек к школе. Она устроила для них шопинг. Также телеведущая свободное время проводит с подругами, где уже демонстрирует свои луки. Этим летом она особенно часто носит платья и мини-юбки. После развода с Курбаном Омаровым звезда умалчивает о личной жизни, но ее заметили с мужчиной.
А вот 31 августа Бородина решила отправиться в театр. Она похвасталась своим новым луком. Телеведущая облачилась в платье-трапецию из лоскутов кожи. Образ дополнила куртка оверсайз из денима и песочные лоферы. Ксения решила присобрать волосы. Она сделала акцент на стройных и загорелых ногах.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Ксения. Многие были в восторге от ее аутфита. Бородина получила много комплиментов.
«Ну какая вы красотка», «Лучок просто бомбический», «До чего вы стильная», «Выглядит это просто бомбически», «Классная куртка! Просто восторг», «Какая вы женственная», «Восхищаюсь вашим нарядом», — стали писать подписчики.