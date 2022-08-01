На солнечном берегу: Туктамышева в бикини прикрылась надувным кругом

Фигуристка Елизавета Туктамышева улетела на тренировочные сборы в Куршевель. Звезда льда много времени проводит на арене, оттачивая свое мастерство. Но делу время, а потехе час, и красавица не забывает как следует отдыхать и развлекаться.

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Туктамышева встала на вейкборд – спасибо сильным ногам, натренированным долгими годами фигурки. Успех на воде красавица отметила, искупавшись в озере с надувным кругом.

Спортсменка в купальнике позировала для фото на берегу водоема. Прикрывшись резиновым изделием, она выглянула в его отверстие посредине.