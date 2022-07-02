На солнце Монако: Севастьянова в монокини изящно возлежала на яхте, блестя тугими бедрами

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова отдыхает в Монако. Туда красотка улетела сразу же после вылета с проекта «Звезды в Африке». На курорте она много отдыхает, но не забывает про соцсети, куда публикует фото и видео, а также ведет беседы с подписчиками.

На новом фото, которое появилось в микроблоге Севастьяновой, гимнастка позирует на яхте. Красавица не смогла уместить свои длинные ноги в кадре, зато блеснула тугими бедрами в монокини с завышенной линией талии. Каролина давно завершила карьеру, но по-прежнему в форме, а ее фигуре могут позавидовать многие спортсменки.