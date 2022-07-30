На случай смерти Елизаветы II продюсеры «Короны» написали запасной сценарий

Киношники на всякий случай решили готовиться к худшему.
Елизавета II.

Елизавета II. Фото: Global Look Press

Съемки шестого и последнего сезона историко-королевской драмы «Корона» о жизни Елизаветы II и ее потомков от Netflix начались этим летом.

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Создатели не стали списывать со счетов, что королеве уже 96 лет, и она является второй по продолжительности правления монаршей особой, поэтому предусмотрели план действий на случай смерти Елизаветы.

Как только королева скончается, киношники сразу же прекратят съемки, проведут собрание и обсудят, когда именно они продолжат работу.

Источник: New York Post.

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