На случай смерти Елизаветы II продюсеры «Короны» написали запасной сценарий

Съемки шестого и последнего сезона историко-королевской драмы «Корона» о жизни Елизаветы II и ее потомков от Netflix начались этим летом.

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Создатели не стали списывать со счетов, что королеве уже 96 лет, и она является второй по продолжительности правления монаршей особой, поэтому предусмотрели план действий на случай смерти Елизаветы.