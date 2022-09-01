«На слет рокеров! Точно в школу?»: 73-летняя Пугачева в косухе и ультрамодной фуражке отвезла двойняшек в гимназию на Первое сентября

Аллу Пугачеву подловили в элитном авто, когда певица везла двойняшек Гарри и Лизу в школу. Дети Примадонны перешли в третий класс. Жена шоумена Максима Галкина любезно пообщалась с журналистами, поздравив всех деток и их родителей с началом нового учебного года.

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Особое внимание привлек образ Примадонны, которая оделась словно на рокерскую тусовку. Певица показалась в ультрамодной косухе и фуражке, спрятавшись под имиджевыми солнцезащитными очками. Стильный аутфит Пугачевой дополнил парик с челкой.

«На слет рокеров! Точно в школу?», «Такая стильная», «Косуха? Дерзкая Аллуся», «Опять в очках? В Юрмале не пряталась», «Эх, Максика не хватает рядом», «А Лизу с Гарри покажете?» — писали фолловеры.

По материалам Super.ru.