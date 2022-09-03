А на Шепелева наговаривают: почему Наталья Фриске не разрешает дочке видеться с отцом

Младшая сестра Жанны Фриске Наталья с трудом стала мамой замечательной малышки Луны. Девушка призналась в «Секрете на миллион», что ей не удалось забеременеть от мужа, поэтому они развелись.

Отцом девочки стал донор. Наталья не хотела никаких отношений, просто обозначила свои приоритеты.

«Но мы решили пожить вместе, хотя не сошлись. Он меня так доводил. Я думала, что потеряю ребенка. Он меня дико раздражал. Поэтому сейчас мы вообще не общаемся», - заявила она.

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Кстати, после рождения Луны мужчина перевел на карту Натальи 100 тысяч рублей. Но она считает, что это чрезмерно мало.