«На съемках была атмосфера любви и необязательности»: Железняк – об отношениях со звездами «Сватов»

Актриса Олеся Железняк в программе «Мой герой» рассказала об отношениях со звездами сериала «Сваты».
«Там на съемках была атмосфера любви и необязательности. Эта такая жизнь, что не отличишь от нашего существования. Мы все общаемся с артистами, с которыми снимаемся. Мы все друг друга знаем. Жили одной семьей. Переходили из бытовой, обычной в экранную жизнь».
Как отметила Железняк, в «Сватах» они много импровизировали. «Режиссер Андрей Яковлев создал такую волшебную атмосферу на площадке, что все рождалось само собой. Он все наши реплики оставлял. Это был повод оттолкнуться. Персонаж как бы жил в тебе», - заявила Железняк.
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Напомним, что в данный момент российские и украинские звезды сериала не общаются между собой. Поводом стали нелестные высказывания Анны Кошмал о своих коллегах.