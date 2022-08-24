«На съемках была атмосфера любви и необязательности»: Железняк – об отношениях со звездами «Сватов»

Как отметила Железняк, в «Сватах» они много импровизировали. «Режиссер Андрей Яковлев создал такую волшебную атмосферу на площадке, что все рождалось само собой. Он все наши реплики оставлял. Это был повод оттолкнуться. Персонаж как бы жил в тебе», - заявила Железняк.

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Напомним, что в данный момент российские и украинские звезды сериала не общаются между собой. Поводом стали нелестные высказывания Анны Кошмал о своих коллегах.