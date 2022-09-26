На себя не похожа: жена Андрея Малахова стала неузнаваемой

Телеведущий Андрей Малахов вообще не показывает свою личную сторону жизни. Он старается всячески оберегать семью от внимания публики, но получается это не всегда. И за последнюю неделю уже дважды засветился с «личным» на людях.

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Сначала Малахов впервые вывел в свет четырехлетнего сына, а теперь отметился в гостях с женой Натальей Шкулевой. Причем, фото, на котором Малахов позирует рядом с блондинкой в черном платье, появилось у друзей телеведущего в соцсети – сам журналист уже давно ничего не постил. И в спутнице звезды, которая по-хозяйски положила ему руку на плечо, едва угадывается жена Малахова. Она оказалась совсем не похожа на себя.