На себя не похожа: жена Андрея Малахова стала неузнаваемой

Телеведущий Андрей Малахов вообще не показывает свою личную сторону жизни. Он старается всячески оберегать семью от внимания публики, но получается это не всегда. И за последнюю неделю уже дважды засветился с «личным» на людях.
Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»
Сначала Малахов впервые вывел в свет четырехлетнего сына, а теперь отметился в гостях с женой Натальей Шкулевой. Причем, фото, на котором Малахов позирует рядом с блондинкой в черном платье, появилось у друзей телеведущего в соцсети – сам журналист уже давно ничего не постил. И в спутнице звезды, которая по-хозяйски положила ему руку на плечо, едва угадывается жена Малахова. Она оказалась совсем не похожа на себя.
Андрей Малахов с женой и друзьями. Фото: соцсети
Напомним, Малахов начал встречаться со Шкулевой в 2009 году. Свадьбу они сыграли в 2011, а через 6 лет появился на свет их первенец Саша.
А вот так Наталья Шкулева выглядела в день свадьбы. Фото: соцсети