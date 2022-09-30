На сдобе сидит? Ким Кардашьян в мини-бикини выставила напоказ шаровидные бедра в ванной

Ким Кардашьян настолько похудела, что даже сумела влезть в платье, которое когда-то принадлежало культовой актрисе 50-х Мэрилин Монро. Правда, американская дива немного подрастянула наряд в тех местах, где природа наградила ее особыми формами.

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Кардашьян позировала в ванной, примерив относительно скромное мини-бикини. При этом красотка-блондинка засветила шаровидные бедра и внушительное декольте. Примерно так Ким выглядит на пляже. Пройти мимо такой «сдобной» малютки просто невозможно.