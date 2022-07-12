На сайте IKEA появилась автоматическая очередь для участников онлайн-распродажи

Рухнувшая онлайн-распродажа оставшихся в России товаров IKEA уже стала анекдотом. Похоже, что россияне не хотят отпускать шведский мебельный бренд — так насели на его сайт, что тот не выдержал наплыва клиентов.

Компания продолжает искать выходы из сложившейся ситуации. Теперь при заходе на сайт магазина покупателей из РФ встречает предупреждение, что они поставлены в автоматическую очередь. То есть, желающих допускают к онлайн-покупкам порционно.

«Время ожидания зависит от единовременного количества пользователей на сайте и может занять как несколько минут, так и более часа. Пожалуйста, не обновляйте эту страницу, чтобы система не переносила вас в конец очереди», — говорится в сообщении на сайте ikea.com.

При этом услуги «Личный кабинет» и «Список покупок» на портале остаются недоступными. Покупателям рекомендуют добавлять товары непосредственно в корзину.

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