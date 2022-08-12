На руках у папы: Арзамасова показала, как Авербух нежно прижал к себе хохочущего сынишку

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Напомним, сын Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха появился на свет 14 августа 2021 года. Через пару дней малышу исполнится ровно год. Ко дню рождения сына пара вернулась из Сочи в Москву.