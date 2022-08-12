На руках у папы: Арзамасова показала, как Авербух нежно прижал к себе хохочущего сынишку

Звездная семейная пара Лиза Арзамасова и Илья Авербух лето этого года провела в Сочи вместе с маленьким сыном Левой.
Илья Авербух был здесь на гастролях с ледовым шоу, а жена и наследник сопровождали его. В телеграм-канале Лиза Арзамасова рассказала, что больше всех отдыхать на Красной Поляне понравилось маленькому Леве.
«Ну, а кому было веселее и интереснее всех на Красной Поляне из нашей семьи? Ну конечно, Левушке! Столько у него было открытий и новых занятий! А сколько еще впереди! Замечательное место для семейного отдыха! Уютно, вкусно, активно, безопасно, аккуратно, радостно, насыщенно событиями и встречами!» — поделилась Лиза Арзамасова.
Публикацию Лиза Арзамасова сопроводила снимком своего семейства. В кадре предстали все трое. Илья Авербух нежно прижимал к себе Левушку и в это же время играл с ним. Счастливый малыш заливисто хохотал. А Лиза Арзамасова прильнула к плечу мужа.
Илья Авербух и Лиза Арзамасова с сыном Левой. Фото: соцсети
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Напомним, сын Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха появился на свет 14 августа 2021 года. Через пару дней малышу исполнится ровно год. Ко дню рождения сына пара вернулась из Сочи в Москву.