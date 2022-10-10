«На репетицию иду»: Лариса Рубальская объявила об участии в новом проекте

Советская и российская поэтесса Лариса Рубальская в понедельник сообщила своим подписчикам о начале работы в новом проекте. Что это будет за проект, Лариса Алексеевна пока держит в секрете.

«Иду на репетицию. Участвую в новом проекте. Каком? Не скажу. Потом увидите», — написала она на своей странице в соцсети.

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