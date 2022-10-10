«На репетицию иду»: Лариса Рубальская объявила об участии в новом проекте

Советская и российская поэтесса Лариса Рубальская в понедельник сообщила своим подписчикам о начале работы в новом проекте. Что это будет за проект, Лариса Алексеевна пока держит в секрете.
«Иду на репетицию. Участвую в новом проекте. Каком? Не скажу. Потом увидите», — написала она на своей странице в соцсети.
Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».
Поэтесса также показала подписчикам новый красивый комплект, состоящий из душегрейки с принтом из цветов и единорогов, и длинной плиссированной юбки. Этот образ 77-летняя Рубальская дополнила белыми ботинками на небольшом каблуке.