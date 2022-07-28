На радость поклонникам: Юлия Михалкова в мини-шортиках натянула тугую резинку на бедра

Экс-звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова в свои 38 лет обладает фигурой на зависть. И не скрывает, каких трудов ей стоит поддерживать себя в форме. красавица продемонстрировала свою тренировку подписчикам, запечатлевшись в спортзале.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Михалкова на этот раз работала над ягодицами и бедрами, а в помощь себе использовала тугую резинку. Натянув ее на бедра, красавица в мини-шортиках подвигалась перед зеркалом, демонстрируя свою нагрузку.

Напомним, сегодня Михалкова в «Уральских пельменях» уже не снимается. Звезда покинула проект в 2019 году и теперь занимается собственной карьерой.