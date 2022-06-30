На радость поклонникам: Каролина Севастьянова распахнула платье, блеснув загорелым бедром

Гимнастка Каролина Севастьянова всегда выбирает наряды, подчеркивающие красоту ее фигуры. Как правило, это женственные платья или мини-шорты, демонстрирующие бесконечность длинных ног и изящность изгибов.
На этот раз Севастьянова при сборе в ресторан не сделала исключений, нарядившись в элегантное вечернее платье цвета марсала. Фасон на запах сделал акцент на пышном декольте красотки, а разрез до самой талии подчеркнул ноги. Чтобы добавить пикантности образу, Севастьянова для селфи распахнула этот разрез и показала загорелое бедро в кадре.
Каролина Севастьянова. Фото: соцсети
Напомним, Севастьянова слала олимпийской чемпионкой по художественной гимнастике в групповом многоборье в 2012 году. На тех же Играх спортсменка была признана самой красивой из участниц турнира.
Еще больше в Telegram
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.