На радость поклонникам: Каролина Севастьянова распахнула платье, блеснув загорелым бедром

Гимнастка Каролина Севастьянова всегда выбирает наряды, подчеркивающие красоту ее фигуры. Как правило, это женственные платья или мини-шорты, демонстрирующие бесконечность длинных ног и изящность изгибов.

На этот раз Севастьянова при сборе в ресторан не сделала исключений, нарядившись в элегантное вечернее платье цвета марсала. Фасон на запах сделал акцент на пышном декольте красотки, а разрез до самой талии подчеркнул ноги. Чтобы добавить пикантности образу, Севастьянова для селфи распахнула этот разрез и показала загорелое бедро в кадре.