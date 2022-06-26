На прощание с Юрием Шатуновым пригнали грузовик с белыми розами

В это воскресенье, 26 июня, в Москве состоялось прощание с солистом группы «Ласковый май» Юрием Шатуновым.

Церемония проходила в траурном зале Троекуровского кладбища. Из-за потока желающих проститься с кумиром юности прощание все время продлевали - сначала на час, потом еще.

Гроб с телом Юрия Шатунова утопал в цветах, которые он воспел много лет назад, белых розах.

Букеты к ногам Юрия Шатунова несли не только его преданные фанаты. Кто-то пригнал к Троекуровскому кладбищу целый грузовик, наполненный белыми розами. Его тут же обступила толпа. Охапки цветов кидали желающим прямо из кузова.