На прощание с Юрием Шатуновым пригнали грузовик с белыми розами

В это воскресенье, 26 июня, в Москве состоялось прощание с солистом группы «Ласковый май» Юрием Шатуновым.
Церемония проходила в траурном зале Троекуровского кладбища. Из-за потока желающих проститься с кумиром юности прощание все время продлевали - сначала на час, потом еще.
Гроб с телом Юрия Шатунова утопал в цветах, которые он воспел много лет назад, белых розах.
Букеты к ногам Юрия Шатунова несли не только его преданные фанаты. Кто-то пригнал к Троекуровскому кладбищу целый грузовик, наполненный белыми розами. Его тут же обступила толпа. Охапки цветов кидали желающим прямо из кузова.
Грузовик с розами на прощании с Юрием Шатуновым. Фото: Иван Макеев/ «Комсомольская правда»
Напомним, Юрий Шатунов скончался 23 июня. Причиной смерти 48-летнего вокалиста стал обширный инфаркт миокарда.
По материалам kp.ru.
Еще больше звездных новостей в нашем телеграм-канале «Звездная пыль».
Смотрите также