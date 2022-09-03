На прощание с Горбачевым не пускают российских журналистов, а иностранные СМИ проходят

В Колонном зале Дома Союзов разразился скандал.
Михаил Горбачев. Фото: Global Look Press

Михаил Горбачев. Фото: Global Look Press

В субботу, 3 сентября, в Москве проходит прощание с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым. Организаторы траурной церемонии не пускают в Колонный зал журналистов крупных российских СМИ.

Не прошли внутрь корреспонденты РИА Новости, «Известий», ВГТРК, «Комсомольской правды». Зато зарубежные издания получили аккредитацию на прощание без проблем.

«Может, есть другие списки?» - возмущались журналисты.

«Нет, список один», - отвечал охранник.

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Среди аккредитованных много иностранных СМИ.

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