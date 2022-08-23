На прощание с Дарьей Дугиной собираются сотни людей

Во вторник, 23 августа, в Москве прощаются с журналисткой Дарьей Дугиной, которую на минувших выходных, предположительно, убили украинские спецслужбы.
У здания «Останкино» уже собралось сотни людей.
Вообще, в этом месте устраивают прощания только в исключительных случаях. Так, именно в «Останкино» в 1995 году страна прощалась с Владиславом Листьевым, убитым киллером в подъезде собственного дома.
Прощание с Дарьей Дугиной в Москве. Фото: Teleprogramma.pro
Напомним, машину с Дугиной взорвали в Подмосковье, когда она ехала с фестиваля домой. В авто должен был находиться и отец девушки - известный политолог Александр Дугин. Однако в последний момент он пересел в другую машину и ехал следом.
Трагедия произошла на его глазах. После ЧП его госпитализировали в больницу с нервным срывом.
Соболезнования по поводу смерти Дугиной выразили президент России Владимир Путин.