На прощание с Дарьей Дугиной собираются сотни людей

Напомним, машину с Дугиной взорвали в Подмосковье, когда она ехала с фестиваля домой. В авто должен был находиться и отец девушки - известный политолог Александр Дугин. Однако в последний момент он пересел в другую машину и ехал следом.

Трагедия произошла на его глазах. После ЧП его госпитализировали в больницу с нервным срывом.

Соболезнования по поводу смерти Дугиной выразили президент России Владимир Путин.