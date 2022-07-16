На презентации фирменных чипсов Насти Ивлеевой случилась давка

В итоге некоторые гости были вынуждены покинуть мероприятие, не дожившись его начала.

Любопытно, что некоторых, кого лично приглашала Ивлеева, не оказалось в списках. Например, блогершу Карину Аралекян развернул фейсконтроль. Знаменитость демонстративно ушла, так и не дождавшись заветного браслета в ВИП-зону, сообщает Super.ru.

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Напомним, что Настя Ивлеева - российская телеведущая, актриса и видеоблогер. Также она ведущая телепередачи «Орел и решка» на телеканале «Пятница!».