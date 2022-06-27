На похороны Юрия Шатунова приехали Николай Басков и Игорь Крутой

В понедельник, 27 июня, в Москве продолжается прощание с легендарным артистом, бывшим солистом «Ласкового мая» Юрием Шатуновым. В воскресенье с музыкантом пришли проститься тысячи поклонников, а уже сегодня в траурный зал Троекуровского зала приехали его родные и близкие.

Журналисты сообщают, что только что появились Николай Басков и Игорь Крутой. Последний, кстати, выкупил для Шатунова место на кладбище за три миллиона рублей.

Несмотря на всенародную любовь, у Юрия не было никаких званий и наград, поэтому с бюджетным местом на кладбище отказали. Тогда композитор и помог финансово семье музыканта.

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