На похороны умершего в нищете автора хитов «Делай как я» и «Ля-ля-фа» семья собирает деньги

Семья умершего 12 августа поэта-песенника Германа Витке объявила в Сети сбор средств на его похороны.

Больше интересных новостей — в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Автор хитов «Ля-ля-фа», «Все в твоих руках», «Делай как я» и многих других умер на 55-м году жизни от сердечного приступа. Его песни в разные годы исполняли такие звезды отечественной эстрады, как Анжелика Варум, Филипп Киркоров, Марина Хлебникова, Кристина Орбакайте, Ирина Понаровская, Лада Дэнс, «Иванушки International».

Однако, судя по всему, Витке ушел из жизни в безденежье и забвении. Экс-жена знаменитости в соцсетях назвала номер банковской карты сына, чтобы люди помогли деньгами. В своем аккаунте она поблагодарила его за наследника и попросила прощения.