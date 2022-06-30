На похоронах Пьера Нарцисса появилась его «тайная жена»

На церемонию прощания с Пьером Нарциссом приехала, среди прочих, певица Ксения Грин. Она рассказала, что в последнее время была «любимой женщиной» камерунского исполнителя. Ксения добавила, что Нарцисс останется в ее памяти как очень добрый человек:

«Он не хотел какие-либо проблемы создавать. Был светлой душой, его ангелы раньше времени унесли в небеса. Я первая узнала [о его смерти], сообщила всем, позвонила, кто-то мне сообщил под утро. У него было много женщин, одноразовых, многоразовых, но любимой была я последнее время», — заявила певица в интервью изданию «РИА ФАН», добавив, что дочь и семья при этом оставались для Пьера главными в жизни, их он всегда ставил на первое место.