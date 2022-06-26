На первом плане - стройность ног! 73-Пугачева в шортиках козырнула острыми коленками на вилле

8-летняя дочка Аллы Пугачевой - Лиза Галкина - подловила свою именитую маму на вилле в Израиле, показав, в каких нарядах Примадонна ходит по дому. Оказывается, певица не носит халатиков с заплатками, за которые наших соотечественниц так яро критиковала Эвелина Хромченко в эфире программы «Модный приговор» на Первом канале, говоря, что женщины почему-то считают, что дома можно ходить и в обносках.
На фото Примадонна предстала в кипенно-белом костюмчике с сорочке поверх топика и мини-шортиках, эффектно подчеркнув тонкие щиколотки и козырнув острыми коленками.
Алла Пугачева в мини-шортиках показала изящные щиколотки. Фото: личный архив
В Израиле Алла Пугачева молодеет день ото дня. Кстати, на родину певица собирается вернуться не раньше осени, к началу учебного года. Примадонна привезет двойняшек Гарри и Лизу в подмосковный замок в деревне Грязь. Им нужно будет вернуться в гимназию. Весной они учились дистанционно.