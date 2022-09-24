«На пару сантиметров стал счастливее»: звезда «Кривого зеркала» сделал интимную пластику

Комик Александр Морозов изменился до неузнаваемости всего за несколько месяцев. Артист сбросил почти 70 килограммов, оставив в прошлом бесформенную одежду и колоритные образы располневшего весельчака.

Примечательно, что комик до сих пор избавляется от последствий лишнего веса. Например, минувшим летом звезда «Кривого зеркала» сделал пластику в интимной зоне.

Другие новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль»

«Представьте маленького совенка, выглядывающего из дупла ярким солнечным днем. Это выглядело примерно так», — шутит Морозов.

По его словам, «женоподобный широкий лобок» доставлял ему дискомфорт и тогда врач предложил операцию. Комик с радостью согласился.

«Врач предложил убрать лишнее, и сделали там липосакцию, какие-то манипуляции, я даже не вникал. Теперь я, можно сказать, некий эталон. На пару сантиметров я сейчас счастливее», — рассказал 49-летний артист в студии «Секрета на миллион» на НТВ.

Отметим, что раньше Александр Морозов весил больше 140 килограммов. Похудеть почти вдвое ему помогли спорт, операции, а также эндокринолог, который изменил питание артиста.