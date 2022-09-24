«На пару сантиметров стал счастливее»: звезда «Кривого зеркала» сделал интимную пластику

Александр Морозов лег под нож хирурга минувшим летом.
Александр Морозов. Кадр из программы «Кривое зеркало»

Александр Морозов. Кадр из программы «Кривое зеркало»

Комик Александр Морозов изменился до неузнаваемости всего за несколько месяцев. Артист сбросил почти 70 килограммов, оставив в прошлом бесформенную одежду и колоритные образы располневшего весельчака.

Примечательно, что комик до сих пор избавляется от последствий лишнего веса. Например, минувшим летом звезда «Кривого зеркала» сделал пластику в интимной зоне.

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«Представьте маленького совенка, выглядывающего из дупла ярким солнечным днем. Это выглядело примерно так», — шутит Морозов.

По его словам, «женоподобный широкий лобок» доставлял ему дискомфорт и тогда врач предложил операцию. Комик с радостью согласился. 

«Врач предложил убрать лишнее, и сделали там липосакцию, какие-то манипуляции, я даже не вникал. Теперь я, можно сказать, некий эталон. На пару сантиметров я сейчас счастливее», — рассказал 49-летний артист в студии «Секрета на миллион» на НТВ.

Отметим, что раньше Александр Морозов весил больше 140 килограммов. Похудеть почти вдвое ему помогли спорт, операции, а также эндокринолог, который изменил питание артиста.

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