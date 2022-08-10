«На пару дней отъехал, а уже скучаю»: Галкин в Эстонии затосковал по любимой Пугачевой

Максим Галкин из Таллина шлет Алле Пугачевой романтические признания прямо в личном микроблоге. Так, шоумен дал понять, что не успел он уехать из дома, оставив Примадонну с двойняшками Гарри и Лизой на вилле в Юрмале, как тут же заскучал по любимой Алле.

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В Эстонию Максим Галкин приехал с гастролями. Так, прогуливаясь по Таллину, он столкнулся с русской фанаткой, которая не смогла сдержать восторга от того, что увидела мужа Аллы Пугачевой не по телевизору, а вживую. Сам Галкин довольно миролюбиво поприветствовал поклонницу, которая уже давно обосновалась в Швеции. Позже телеведущий признался, что в поездке ему не хватало только жены.