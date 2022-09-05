На Останкино появилось новое нецензурное сообщение, адресованное Пугачевой

Ранее неизвестный уже оставлял «послание для Примадонны».
Алла Пугачева

Алла Пугачева. Фото: Global Look Press

Неизвестный оставил новое нецензурное сообщение Примадонне отечественной эстрады Алле Пугачевой на телецентре Останкино. Увидеть его можно в телеграм-канале «НеМалахов. Сливки».

В этот раз надпись гласит: «Алла, где мужа (нецензурное слово).

Ранее на Останкино неизвестный уже писал текст для Пугачевой. В нем также содержалась ненормативная лексика: «Алла, хорошо, что ты убежала. Алла, ты давно тут всех (нецензурное слово)».

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Напомним, что Пугачева несколько дней назад объявилась в России. Она отвела своих детей Гарри и Лизу в третий класс Первой московской гимназии.

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