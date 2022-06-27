«На оплату ЖКХ»: звезда «Улиц разбитых фонарей» Кузнецов рассказал про свою пенсию

Актер Юрий Кузнецов прославился благодаря роли подполковника Петренко в сериале «Улицы разбитых фонарей», или Мухомора, как прозвали его экранные сослуживцы. Он уже давно на пенсии и, как рассказал про выплату по старости в шоу «Секрет на миллион», ее едва хватает на платеж за квартиру.

«На оплату ЖКХ хватает», — подчеркнул актер в беседе с Лерой Кудрявцевой. Сам Кузнецов не сетует на маленькую пенсию. Потому что продолжает работать в свои 75 лет.

«Работать надо. Экономить не приходится, но мы так воспитаны нашими мамой и папой, что надо разумно пользоваться тем, что заработал, подумать о завтрашнем, о послезавтрашнем дне», — поведал о правилах жизни актер.