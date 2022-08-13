«На обиженных воду возят»: SHAMAN высказался после поддевки в свой адрес со стороны Собчак

Как отметил музыкант, если он задевает в хорошем или плохом смысле кого-то – значит все делает правильно. «Поэтому, конечно, еще раз говорю спасибо Ксении. Обижаться? На обиженных воду возят и еще их. Ладно, не будем», - заявил музыкант.

Ранее Ксения Собчак высказывалась о творчестве музыканта. Она отмечала, что не понимает, зачем для самоидентификации всегда нужно кому-то себя противопоставлять. «Почему патриотическая лирика современной России построена на вселенской обиде и одновременно гордости, что мы не такие как все?» - заключила Собчак, говоря о песне «Я – русский».