«На ней нет греха»: бывший муж актрисы Людмилы Давыдовой рассказал о ее самоубийстве

Мало кто из поклонников фильма «Место встречи изменить нельзя» знает, что одна из снявшихся в нем советских актрис — Людмила Давыдова — в 1996 году свела счеты с жизнью. Ее близкие старались не обсуждать эту печальную тему, однако сейчас стала известна возможная причина самоубийства актрисы.
По словам Валерия Ускова, одного из бывших мужей Давыдовой, у женщины была тяжелая депрессия.
«На Людмиле нет греха самоубийства. Ее погубила болезнь, помутившая рассудок», - приводит слова Ускова «Новый очаг».
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Издание сообщает, что исполнительница роли Верки-модистки была замужем целых восемь раз, но ни с одним из мужей не смогла завести ребенка, о котором безумно мечтала. Женщина страдала и даже лечилась в психиатрической клинике, но побороть депрессию так и не смогла.