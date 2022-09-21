«На ней нет греха»: бывший муж актрисы Людмилы Давыдовой рассказал о ее самоубийстве

Мало кто из поклонников фильма «Место встречи изменить нельзя» знает, что одна из снявшихся в нем советских актрис — Людмила Давыдова — в 1996 году свела счеты с жизнью. Ее близкие старались не обсуждать эту печальную тему, однако сейчас стала известна возможная причина самоубийства актрисы.

По словам Валерия Ускова, одного из бывших мужей Давыдовой, у женщины была тяжелая депрессия.

«На Людмиле нет греха самоубийства. Ее погубила болезнь, помутившая рассудок», - приводит слова Ускова «Новый очаг».

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль»