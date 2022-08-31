«На нее кто-то донос написал»: Солнцев отреагировал на дело о фейках, заведенное на Асмус

«Это вообще. Привлекать по такому делу. Хватать за это артистку весом с кота. Она занимается съемками. Снимается в говносериалах. Я бы за это ее привлек. Зачем она там гробит свой махонький, но талант. Но за дискредитацию, это смешно. Это правда, ребята. Это нельзя объяснить».