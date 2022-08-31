«На нее кто-то донос написал»: Солнцев отреагировал на дело о фейках, заведенное на Асмус

Шоумен Рустам Солнцев в «Телеграм» отреагировал на заведение административного дела о фейках на актрису Кристину Асмус.
«Это вообще. Привлекать по такому делу. Хватать за это артистку весом с кота. Она занимается съемками. Снимается в говносериалах. Я бы за это ее привлек. Зачем она там гробит свой махонький, но талант. Но за дискредитацию, это смешно. Это правда, ребята. Это нельзя объяснить».
Как отметил Солнцев, на Асмус «кто-то донос написал». «На Кристину Асмус. Друзья, да», - заявил Рустам Солнцев.
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Напомним, что Кристине Асмус светит штраф в 50 тысяч рублей. Это случится в том случае, если вина актрисы будет доказана.