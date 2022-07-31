«На-На» на сцене и подаренный автомобиль: в Москве феерично прошел «МузOn Fest»

Гости праздника увидели на сцене почти три десятка звезд.
«МузOn Fest»

«МузOn Fest». Фото: канал «Муз-ТВ»

30 июля в торгово-развлекательном центре «Европейский» (Москва) состоялась вторая вечеринка яркого фестиваля «МузOn Fest» с живыми выступлениями звезд и розыгрышами.

В течение пяти часов гости танцевали под громкие хиты разных поколений, созерцали своих кумиров и имели шанс выиграть ценные подарки от ТРЦ. Главная победительница уехала домой на новом автомобиле!

На фестивале выступили Митя Фомин, «На-На», Роман Каграманов, 5Sta Family, Ваша Маруся, Катя Лель, Настя Крайнова и еще десяток популярных исполнителей. Подборка артистов наполнила концерт как ностальгическими суперхитами «нулевых», так и горячими новинками с первых строчек чартов.

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Катя Лель исполнила нетленку «Мой мармеладный», экс-участник группы «Премьер-министр» Марат Чанышев подарил поклонникам «Два бриллианта», а в кульминации праздника публика восторженно встречала группу «На-На» и подпевала легендарную «Фаину».

Не пропустите следующую вечеринку «МузOn Fest» в ТРЦ «Европейский». Следите за новостями на сайте канала «Муз-ТВ».

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