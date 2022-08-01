На могиле Юры Шатунова фанаты снова устроили вакханалию

Поклонники сделали громкое заявление.
Юра Шатунов. Фото: Global Look Press

Юра Шатунов. Фото: Global Look Press

В понедельник, 1 августа, фанаты легендарного артиста Юры Шатунова устроили митинг на Троекуровском кладбище в Москве. По случаю сорока дней со дня смерти певца поклонники потребовали дать ему посмертно звание заслуженного артиста России.

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У могилы Юры собрались больше тысячи человек.

«Юрий — честный, талантливый, искренний. Его песни знает весь народ. Шатунов — для нас народный артист. Нас, фанатов, миллионы», — цитирует одну из фанаток kp.ru.

Там же люди уже начали собирать подписи.

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