На могиле Юры Шатунова фанаты снова устроили вакханалию

В понедельник, 1 августа, фанаты легендарного артиста Юры Шатунова устроили митинг на Троекуровском кладбище в Москве. По случаю сорока дней со дня смерти певца поклонники потребовали дать ему посмертно звание заслуженного артиста России.

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У могилы Юры собрались больше тысячи человек.