На могиле Юрия Шатунова установят его трехметровую статую из бронзы

В это воскресенье, 26 июня, в траурном зале Троекуровского кладбища Москвы состоялась церемония прощания с покойным певцом Юрием Шатуновым.

Во вторник с ним попрощается семья - жена с сыновьями и близкие, а затем урна с прахом Юрия Шатунова будет предана земле на Троекуровском кладбище.

Со временем на могиле Юрия Шатунова появится бронзовый памятник, принять участие в создании которого может каждый.

Директор покойного артиста объявил о конкурсе на лучшее идею памятника Юрию Шатунову.