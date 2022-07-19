На могиле Юрия Шатунова усилили охрану из-за неадекватных фанатов

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Напомним, Юрий Шатунов скоропостижно скончался 23 июня на 49-м году жизни из-за проблем с сердцем. Тело музыканта кремировали, часть праха была захоронена на Троекуровском кладбище, а часть развеяна над Боденским озером в Германии.