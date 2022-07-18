На могиле Валентина Гафта появился необычный памятник

В проекте «Мой рассеянный склероз» ведущий показал памятник на Троекуровском кладбище на могиле актера Валентина Гафта, который был поставлен совсем недавно.
Могила Валентина Гафта. Фото: кадр из проекта "Мой рассеянный склероз"
«Появился памятник у Валентина Гафта. Недавно поставили красивый памятник», - сообщил ведущий.
Памятник выполнен в виде большого камня. Ниже надпись: «Заняв у вечности мгновения, мы доживаем не спеша. И после долгого терпенья, из нас, как божий знак спасенья, как выстрел, вырвется душа».
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Напомним, что Валентин Гафт ушел из жизни в декабре 2020 года. На момент смерти ему было 85 лет.