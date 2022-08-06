На могиле Шатунова на Троекуровском кладбище устроили пьяные танцы

На могиле музыканта Юрия Шатунова на Троекуровском кладбище неизвестный мужчина устроил пьяные танцы. Об этом сообщил блогер Андрюха Рассеянный в своем Ютуб-канале.
Танцы у могилы Юрия Шатунова. Фото: кадр из Ютуб-канала Андрюхи Рассеянного
Он заснял на видео, как некий мужчина в шортиках, футболочке и бандане с сумкой из «Магнита» танцевал около могилы. С собой у него была колонка. Причем это видели другие поклонники Шатунова, но мужчину не остановили.
«Народу у могилы Шатунова немного. Вот только алкоголик плясал с магнитофоном», - заметил блогер.
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Напомним, что Юрий Шатунов ушел из жизни в возрасте 48 лет. Его похоронили на Троекуровском кладбище столицы.