На могиле Шатунова на Троекуровском кладбище устроили пьяные танцы

Он заснял на видео, как некий мужчина в шортиках, футболочке и бандане с сумкой из «Магнита» танцевал около могилы. С собой у него была колонка. Причем это видели другие поклонники Шатунова, но мужчину не остановили.

«Народу у могилы Шатунова немного. Вот только алкоголик плясал с магнитофоном», - заметил блогер.

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Напомним, что Юрий Шатунов ушел из жизни в возрасте 48 лет. Его похоронили на Троекуровском кладбище столицы.