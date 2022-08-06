На могиле Шатунова на Троекуровском кладбище устроили пьяные танцы

Некий мужчина принес колонку и учинил вакханалию.
Юрий Шатунов

Юрий Шатунов. Фото: Global Look Press

На могиле музыканта Юрия Шатунова на Троекуровском кладбище неизвестный мужчина устроил пьяные танцы. Об этом сообщил блогер Андрюха Рассеянный в своем Ютуб-канале.

Танцы у могилы Юрия Шатунова. Фото: кадр из Ютуб-канала Андрюхи Рассеянного

Он заснял на видео, как некий мужчина в шортиках, футболочке и бандане с сумкой из «Магнита» танцевал около могилы. С собой у него была колонка. Причем это видели другие поклонники Шатунова, но мужчину не остановили.

«Народу у могилы Шатунова немного. Вот только алкоголик плясал с магнитофоном», - заметил блогер.

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Напомним, что Юрий Шатунов ушел из жизни в возрасте 48 лет. Его похоронили на Троекуровском кладбище столицы.

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