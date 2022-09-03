«На могиле были только студенты!»: вскрылась правда о похоронах Валерия Гаркалина

В день прощания с экс-президентом СССР Михаилом Горбачевым вскрылась неожиданная правда о похоронах Народного артиста России Валерия Гаркалина.
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Актер скончался в ноябре прошлого года, а проводить театрального педагога в последний путь пришли крайне мало людей. На это и было указано в сообщении, появившемся в соцсетях Ритуальной службы.
Судя по претензионной интонации, свое негодование высказала близкая семье артиста женщина.
«Народный артист России Гаркалин Валерий Борисович! Кто был на могиле?! Кто?! Только студенты до 40 дней!» — написала пользовательница Виктория Гаркалина.
Проститься с Валерием Гаркалиным пришли немного людей. Фото: соцсети
Народный артист России Валерий Гаркалин скончался 20 ноября 2021 года из-за полиорганной недостаточности и сепсиса, которые возникли на фоне COVID-19. Ему было 67 лет.
Похоронили звезду «Ширли-мырли» в Москве на Миусском кладбище, рядом с супругой Екатериной Гаркалиной.