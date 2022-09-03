«На могиле были только студенты!»: вскрылась правда о похоронах Валерия Гаркалина

Народный артист России Валерий Гаркалин скончался 20 ноября 2021 года из-за полиорганной недостаточности и сепсиса, которые возникли на фоне COVID-19. Ему было 67 лет.

Похоронили звезду «Ширли-мырли» в Москве на Миусском кладбище, рядом с супругой Екатериной Гаркалиной.