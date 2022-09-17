«На моем лице это выглядело очень смешно»: Сенчукова — о нелепом случае у косметолога

Завсегдатай салонов красоты Наталья Сенчукова рассказала о нелепом случае у косметолога.

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Артистка отправилась к специалисту, чтобы убрать морщинки и подтянуть овал лица. Косметолог взялась за работу и настолько увлеклась процессом, что сделала инъекцию около губ. Это движение обошлось певице слишком дорого.

«Косметолог убрала мне морщинки и вколола инъекцию около губ. Они припухли, и на моем маленьком лице это выглядело очень смешно. Витя (певец Виктор Рыбин — супруг Натальи), конечно, от души посмеялся», — поделилась Сенчукова.

Ранее Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин раскрыли, во сколько им обошлась свадьба единственного сына. Как оказалось, звездные родители взяли на себя все расходы. Итоговая сумма сильно их удивила.

Источник: «АиФ».